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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılında 43 bin 332 kişiyi trafik konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılında 43 bin 332 kişiyi trafik konusunda bilgilendirdi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılı boyunca trafik birimlerince yapılan bilgilendirme çalışmalarını yayınladığı video ile duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü resmi hesabında paylaşılan videoda 2023 yılında öğrencilere, sürücülere ve vatandaşlara yapılan trafik bilgilendirilmelerden kesitlere yer verildi. Videoda yapılan açıklamada ise '2023 yılında trafik birimlerince Sinop genelinde 18 bin 514 öğrenciye temel trafik bilgisi, 10 bin 393 sürücüye trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, 14 bin 425 vatandaşa yayaların trafikteki sorumlulukları, geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli hususlar hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılarak broşür dağıtılmıştır' denildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılında 43 bin 332 kişiyi trafik konusunda bilgilendirdi
23.12.2023 - 15:36,  Güncelleme: 15:37
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılında 43 bin 332 kişiyi trafik konusunda bilgilendirdi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılı boyunca trafik birimlerince yapılan bilgilendirme çalışmalarını yayınladığı video ile duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü resmi hesabında paylaşılan videoda 2023 yılında öğrencilere, sürücülere ve vatandaşlara yapılan trafik bilgilendirilmelerden kesitlere yer verildi.

Videoda yapılan açıklamada ise "2023 yılında trafik birimlerince Sinop genelinde 18 bin 514 öğrenciye temel trafik bilgisi, 10 bin 393 sürücüye trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, 14 bin 425 vatandaşa yayaların trafikteki sorumlulukları, geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli hususlar hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılarak broşür dağıtılmıştır" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılında 43 bin 332 kişiyi trafik konusunda bilgilendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılında 43 bin 332 kişiyi trafik konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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