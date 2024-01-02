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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 Yılında Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonlarını Gösteren Özel Klibi Yayınladı - Son Dakika
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 Yılında Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonlarını Gösteren Özel Klibi Yayınladı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılı boyunca gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının görüntülerinden oluşan özel bir klip yayınladı. Klipte bir yıllık operasyondan görüntüler ve bilgiler yer aldı. Polis ekipleri yıl boyunca uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi ve 171 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 289 şüpheli yakalandı ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılında da uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 Yılında Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonlarını Gösteren Özel Klibi Yayınladı
02.01.2024 - 09:45,
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılı boyunca gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının görüntülerinden oluşan özel bir klip yayınladı. Klipte bir yıllık operasyondan görüntüler ve bilgiler yer aldı.

1.5 dakikalık videoda; bir yıllık operasyonlardan görüntüler ve bilgiler paylaşıldı. Polis ekipleri yıl boyunca uyuşturucu tacirlerine de geçit vermedi. Gelen ihbarları değerlendiren polis ekipleri bir yıl boyunca 171 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, 289 şüpheli yakalandı. 3 kilo 365,71 gram metamfetamin maddesi, 2 kilo 720 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 832 adet sentetik ecza maddesi, 794.90 gram skunk maddesi, 681.7 Gram esrar maddesi, 105 kök Hint keneviri, 109 adet extacy, 60 gram afyon sakızı, 47 gram kokain ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2024 yılında da uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 Yılında Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonlarını Gösteren Özel Klibi Yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 Yılında Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonlarını Gösteren Özel Klibi Yayınladı - Son Dakika
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