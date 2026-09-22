Sinop kıyılarında Sahil Güvenlik botu gezi teknelerini yanaşmadan uzaktan denetledi

Sinop kıyılarında Sahil Güvenlik botu gezi teknelerini yanaşmadan uzaktan denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop kıyı kesiminde devriye yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, bölgedeki gezi teknelerini yanaşmadan uzaktan denetledi. Deniz güvenliği amacıyla yapılan kontrolün ardından bot, kıyıdaki devriyesine devam etti.
Sinop'ta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, kıyı kesiminde faaliyet gösteren gezi teknelerini uzaktan kontrol etti.
Sinop'ta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, kıyı kesiminde devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Devriye sırasında bölgede faaliyet gösteren gezi tekneleri uzaktan gözlemlendi. Deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyet kapsamında Sahil Güvenlik botu, gezi teknelerinin bulunduğu bölgede bir süre seyir gerçekleştirdi. Teknelere yanaşılmadan yapılan uzaktan kontrolün ardından bot, kıyı kesimindeki devriyesine devam etti.
Kaynak: İHA
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