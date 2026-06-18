Sinop Limanı\'nda Lüks Yat Kurtarma Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Sinop Limanı'nda geçen mayıs ayının sonunda jet ski kapağının açık kalması nedeniyle su alarak yan yatan lüks yatı denizden çıkartmak için başlatılan kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Şehir dışından gelen özel ekipler dev vinçlerle yatı havada sabitlerken, özel dalgıçların hummalı çalışmasıyla denizden çıkartılma süreci hızlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Mayıs gecesi Sinop Limanı'nda demirli bulunan lüks bir yat, gövdesinde yer alan jet ski garaj kapağının açık kalması sonucu hızla su almaya başladı. 31 Mayıs sabahı itibarıyla yan yatan ve batma tehlikesi geçiren yat için bölgede güvenlik önlemleri alınarak kurtarma süreci başlatılmıştı.

Günlerdir süren titiz hazırlıkların ardından, yatın güvenli bir şekilde yüzdürülmesi için şehir dışından profesyonel ve özel kurtarma ekipleri sevk edildi. Dev vinç yardımıyla havadan sabitlenerek dengede tutulan lüks yatın içerisindeki su, deniz altına inen özel dalgıçların hummalı çalışmasıyla tahliye ediliyor. Ekiplerin koordineli yürüttüğü çalışmalarda artık sona yaklaşıldığı ve lüks yatın kısa süre içinde tamamen eski dengesine kavuşturulacağı öğrenildi. - SİNOP