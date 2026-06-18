Sinop Limanı'nda Yat Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Limanı'nda Yat Kurtarma Çalışmaları

Sinop Limanı\'nda Yat Kurtarma Çalışmaları
18.06.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Limanı'nda yan yatan lüks yatın kurtarma çalışmalarında duman paniğe yol açtı.

Sinop Limanı'nda demirliyken su alarak yan yatan yabancı bayraklı lüks yatın kurtarma çalışmaları sırasında çıkan dumanlar, ekipleri harekete geçirdi.

Sinop Limanı'nda 30 Mayıs gecesi su almaya başladıktan sonra yan yatan lüks yatın kurtarılması için sürdürülen çalışmalar sırasında tekneden duman yükseldiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan dumanın kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar normale döndü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Limanda yarı batık halde bulunan lüks yatın kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Olaylar, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop Limanı'nda Yat Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:25:41. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop Limanı'nda Yat Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.