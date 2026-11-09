Sinop'ta 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu, ölümü doğal nedenlere bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu, ölümü doğal nedenlere bağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu, ölümü doğal nedenlere bağlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sinop'ta eski toplu konutlar bölgesindeki evinde ölü bulunan 58 yaşındaki adamın ölümünün doğal nedenlerle gerçekleştiği değerlendirildi. Komşularının ihbarıyla eve giren polis, adamın hayatını kaybettiğini belirledi; adamın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Sinop'ta 58 yaşındaki Aydın Ermiş, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Ermiş'ten haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine eski toplu konutlar bölgesine sevk edilen polis ekipleri, Ermiş'in yaşadığı eve girdi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde 58 yaşındaki Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ermiş'in doğal nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Aydın Ermiş'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelPolisSinopSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Antalya’da aile faciası Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti
Dolmuş durağında silahlı saldırı 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti Dolmuş durağında silahlı saldırı! 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti
16:07
Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı’na gönderildi
Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı'na gönderildi
15:50
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
15:48
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:14
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 16:12:06. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu, ölümü doğal nedenlere bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android