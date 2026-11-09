Sinop\'ta 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu, ölümü doğal nedenlere bağlandı

Sinop'ta 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu, ölümü doğal nedenlere bağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta eski toplu konutlar bölgesindeki evinde ölü bulunan 58 yaşındaki adamın ölümünün doğal nedenlerle gerçekleştiği değerlendirildi. Komşularının ihbarıyla eve giren polis, adamın hayatını kaybettiğini belirledi; adamın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.
Sinop'ta 58 yaşındaki Aydın Ermiş, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Ermiş'ten haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine eski toplu konutlar bölgesine sevk edilen polis ekipleri, Ermiş'in yaşadığı eve girdi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde 58 yaşındaki Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ermiş'in doğal nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Aydın Ermiş'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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