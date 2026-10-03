Sinop\'ta alabora olan teknede ölen gazi polis Numan Şen, Samsun Bafra\'da defnedildi.

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi ve vazife malulü polis memuru Numan Şen (41), memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası gazi polis memuru Numan Şen için İshaklı Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şen'in naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verilmek üzere uğurlandı.

Cenaze töreninde Şen'in babası Abdullah Şen ile oğlu Ahmet Emir, babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Baba ve oğul, son kez Numan Şen için dua etti.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Şen'in mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi ve vazife malulü polis memuru Numan Şen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

30 Eylül'de Sinop'un Yalı köyü açıklarında meydana gelen tekne kazasında polis memuru Orhan Gazi Yetiş (38) de hayatını kaybetmişti.