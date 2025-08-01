Sinop'ta Asayiş Uygulamaları: 33 Aranan Şahıs Yakalandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün 1 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürüttüğü asayiş uygulamalarında 33 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İl genelinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yapılan şok uygulamalarda, 32 bin 463 araç ile 33 bin 818 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çalışmalar neticesinde 33 aranan şahıs yakalanırken, 6 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı, 4 hırsızlık şüphelisi ise gözaltına alındı. Emniyet güçlerince 141 umuma açık iş yeri ve 19 günübirlik konaklama yeri denetlendi. Uygulamalarda suç unsuru olarak; 122,96 gram uyuşturucu madde, 8 adet sentetik hap, 6 adet silah, 22 adet mermi, 30 bin 880 adet makaron, 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - SİNOP