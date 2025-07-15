Sinop\'ta Asılsız Yangın İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Sinop'ta metruk bir binada yangın çıktığına dair yapılan asılsız ihbar ekipleri harekete geçirdi.

Olay, saat 00.05 sıralarında İncedayı Mahallesi 1 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan metruk bir binadan duman yükseldiğini iddia eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binanın kapısını açarak içeri girdi. Yapılan detaylı kontrollerde herhangi bir yangın veya duman kaynağına rastlanmadı. - SİNOP