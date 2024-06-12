Sinop'ta çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Sinop'ta çıkan organ yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Dikmen ilçesi Yakuplu köyü mevkisinde çamlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Orman yangınına müdahale için jandarma, AFAD, orman, belediye, sağlık ve YEDAŞ ekiplerinden oluşan 70 personel olay yerine sevk edildi. 1 jandarma yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı ile yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor. - SİNOP