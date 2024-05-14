Sinop\'ta cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yapıldı

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Sinop'ta 27 Aralık'taki cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yaptırıldı.

Sinop'un Mertoğlu köyünde 27 Aralık'ta Suat Kümeç (30), iddiaya göre, uyuşturucu etkisi atındayken çıkan kavgada tabancasıyla amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye silahla rastgele ateş etmişti. O sırada ava gitmekte olan amca Cemal K., yeğenini durdurmak için çok uğraşmasına rağmen ikna edemeyince tüfeği ile önce havaya, ardından bacaklarına ateş açmıştı. Saçmalar karnına isabet alan Suat Kümeç ağır yaralanmıştı. Yaralı, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, Cemal K. ise tutuklanmıştı.

Çıkan kavgada yeğenini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Cemal K.'ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı. - SİNOP