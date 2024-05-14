Sinop'ta cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yapıldı

Sinop\'ta cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yapıldı

Sinop'un Mertoğlu köyünde yaşanan cinayetle ilgili olarak tutuklu bulunan Cemal K.'ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı. 27 Aralık'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu etkisi altında olan Suat Kümeç, amcasının oğlu ve yeğenine silahla ateş açmıştı. Amca ise yeğenini durdurmak için tüfeğiyle havaya ve bacaklarına ateş etmişti. Yaralanan Suat Kümeç, hastanede hayatını kaybetmiş, Cemal K. ise tutuklanmıştı.

14.05.2024 13:31
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Sinop'ta 27 Aralık'taki cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yaptırıldı.

Sinop'un Mertoğlu köyünde 27 Aralık'ta Suat Kümeç (30), iddiaya göre, uyuşturucu etkisi atındayken çıkan kavgada tabancasıyla amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye silahla rastgele ateş etmişti. O sırada ava gitmekte olan amca Cemal K., yeğenini durdurmak için çok uğraşmasına rağmen ikna edemeyince tüfeği ile önce havaya, ardından bacaklarına ateş açmıştı. Saçmalar karnına isabet alan Suat Kümeç ağır yaralanmıştı. Yaralı, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, Cemal K. ise tutuklanmıştı.

Çıkan kavgada yeğenini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Cemal K.'ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yapıldı - Son Dakika

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