Sinop\'ta Düzensiz Göç Uygulaması

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Sinop genelinde 26 ekip ve 65 polis ile gerçekleşen uygulamada; 5 otogar, 18 metruk bina, 51 umuma açık yer, 6 inşaat alanı, 9 uygulama noktası olmak üzere 41'i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 620 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde ise 14 araca toplamda 32 bin 553 TL idari para cezası uygulandı. - SİNOP