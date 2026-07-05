Sinop'ta genç kız denizde kayboldu, cesedi bulundu

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan 18 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Ayancık ilçesine bağlı Ayancık köyü limanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla denize giren 18 yaşındaki Sultan Ay, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Ay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden genç kızın ailesiyle birlikte Ankara'dan tatil için ilçeye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP