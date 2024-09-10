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Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop'ta gerçekleştirilen Huzur Operasyonları, Asayiş, Narkotik, Aranan Şahıslar ve Trafik Denetimlerine ilişkin 2024 yılının ilk 8 (ayına ait verileri kamuoyu ile paylaştı. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, valilik koordinesinde gerçekleştirilen, Yeni eğitim öğretim yılında, okul ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, boğulma vakalarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, Su ürünleri avcılığı sezonunda, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında alınan tedbirler, yayla şenlikleri ve düğünlerde ateşli silahların kullanılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop il genelinde 171 okulda 29 bin 924 öğrencinin okula başladığını belirterek, "İlimiz genelinde 171 okulumuzda, 29.924 öğrencimiz ve 2 bin 788 öğretmenimizle yeni eğitim ve öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Güvenli Okullar Mutlu Çocuklar gayesi ile; 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında, daha güvenli bir eğitim ortamı sağlamak için Valiliğimiz koordinesinde tüm tedbirleri aldık. Jandarma ve Emniyet Birimlerimizce, okul çevrelerinde, park ve bahçelerde, metruk binalarda denetim ve devriye faaliyetlerini artırdık. Asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla okul giriş-çıkış saatlerinde ekip görevlendirmelerini yaptık. Okul servislerinin denetimlerini artırdık. Okul idarelerimizin direk ulaşabilecekleri kolluk kuvvetlerimizden okul irtibat görevlileri belirledik. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde geçmesi için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, vazifelerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

"2024 yılında çok şükür herhangi bir ölümlü boğulma vakası yaşamadık"

Boğulma vakalarına değinen Vali Özarslan, "Boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla Valiliğimiz koordinesinde, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Belediye birimlerimizce çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 2024 yılında çok şükür herhangi bir ölümlü boğulma vakası yaşamadık. Bundan sonra da yaşanmaması için büyük gayret gösteriyoruz. Ben bu vesile ile; yaz sezonu boyunca büyük bir gayretle görev yapan Cankurtaranlarımıza, sahil güvenlik personelimize, deniz polisimize, Jandarmamıza, Kamu ve Özel Plaj işletmelerinin çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Jandarma ve Emniyet birimlerimizin üstün çalışma ve gayretleri ile bu olayların yüzde 96'sı aydınlatılmıştır"

Jandarma ve Emniyet birimlerinin çalışmaları sayesinde olayların yüzde 96'sın aydınlatıldığını belirten Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Asayiş olaylarından bahsetmek istiyorum. 2024 yılının ilk sekiz ayında İlimiz genelinde 5 bin 853 olay meydana gelmiştir. Jandarma ve Emniyet birimlerimizin üstün çalışma ve gayretleri ile bu olayların yüzde 96'sı aydınlatılmıştır. Olayların tamamının aydınlatılması için var gücümüzle çalışmaya devam ettiğimizi belirtmek istiyorum. 2024 yılının ilk sekiz ayında gerçekleştirilen "huzur" operasyonlarında 113 tabanca, 43 av tüfeği ele geçirilmiştir. Özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum; izinsiz ve ruhsatsız silahlanmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda hiçbir taviz vermeden, huzur uygulamalarına ve şok denetimlere devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu operasyonlarına da değinen Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Üzerinde hassasiyet gösterdiğimiz, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu ile mücadeleyi kırmızı çizgimiz olarak görüyoruz. Jandarma ve Emniyet birimlerimizce, gece gündüz demeden, ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarına göz açtırmıyoruz ve açtırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2024 yılının ilk sekiz ayında 183 narkotik operasyonu gerçekleştirilmiş, 281 şüpheli yakalanmış, 39 şüpheli tutuklanmıştır. İlimiz genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 333 gram bonzai, 3 kilo 938 gram skunk, 7 kilo 490 gram esrar, 191 gram metamfetamin, bin 308 adet extacy, 633 kök kenevir, 539 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede göstermiş oldukları başarıdan dolayı jandarma ve emniyet birimlerimizi tebrik ediyorum. Ayaklarına taş değmesin" dedi. - SİNOP