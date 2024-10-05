Sinop'ta İşçiler Çatıdan Protesto Etti - Son Dakika
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Sinop'ta İşçiler Çatıdan Protesto Etti

Sinop\'ta İşçiler Çatıdan Protesto Etti

Maaşlarını alamayan taşeron işçiler, Sinop'taki okul inşaatının çatısında protesto başlattı.

05.10.2024 16:52
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Sinop'ta Gelincik Mahallesi'ndeki bir okul inşaatında çalışan taşeron işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla binanın çatısına çıkarak protesto başlattı.

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalışan taşeron 4 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek protesto için çalıştıkları binanın çatısına çıktı. İşçilerin maaşlarının ödenmediğini ileri sürmesi üzerine yaşanan olay, kısa sürede dikkat çekti ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin maaşları hesaplarına yatırıldı. Uzun süren gergin bekleyişin ardından işçiler çatıdan güvenli bir şekilde indi. Olay yerine gelen Sinop Vali Yardımcısı Taner Bolat, işçiler ile görüşerek yanlarında olduklarını dile getirdi.

Çevredeki vatandaşlar, işçilerin mağduriyetinin giderilmesiyle rahat bir nefes aldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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