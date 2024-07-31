Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 33 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 33 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, Sinop il merkezi Demirciköy mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 adet sikke, 5 adet madalyon, 14 adet obje ve 1 adet bronz yüzük ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

31.07.2024 21:08
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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 33 parça tarihi eser ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, Sinop il merkezi Demirciköy mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda, 13 adet sikke, 5 adet madalyon, 14 adet obje ve 1 adet bronz yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 33 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 33 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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