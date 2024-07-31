Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 33 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 33 parça tarihi eser ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, Sinop il merkezi Demirciköy mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda, 13 adet sikke, 5 adet madalyon, 14 adet obje ve 1 adet bronz yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP