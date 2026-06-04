Sinop'ta Kamyon Sürücüsü Fenalaştı - Son Dakika
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Sinop'ta Kamyon Sürücüsü Fenalaştı

Sinop\'ta Kamyon Sürücüsü Fenalaştı
04.06.2026 16:04
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Sinop'ta direksiyon başında fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı, kamyon refüje çıktı.

Sinop'ta seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yaklaşık 15 metre geri geri ilerleyerek refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.20'de Sinop-Samsun yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 ADB 632 plakalı kamyonla Sinop'tan Samsun istikametine seyir halinde olan sürücü İ.İ. (26), direksiyon başındayken aniden fenalaştı.

Rahatsızlandığını fark ederek aracını durduran sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, geriye doğru hareket etti. Yaklaşık 15 metre geri geri gelen kamyon, yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi. Kazada, fenalaşan ve çarpmanın etkisiyle savrulan genç sürücü İ.İ. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta Kamyon Sürücüsü Fenalaştı - Son Dakika

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