Sinop\'ta kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Sinop'ta motosikletin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.10 sıralarında Camikebir Mahallesi Batur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batur Caddesi'nden Barbaros Caddesi istikametine motosikletiyle seyreden motokurye, Kapanyeri Sokak'tan Batur Caddesi'ne çıkmış olan G.Ü. idaresindeki 57 ACC 380 plakalı kamyonetin sağ ön tekerlek bölümüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motokurye hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletin kamyonete çarpması ve motokuryenin yere düşmesi yer aldı.