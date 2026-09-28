Sinop'ta kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta bir motosikletin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinop'ta motosikletin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.10 sıralarında Camikebir Mahallesi Batur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batur Caddesi'nden Barbaros Caddesi istikametine motosikletiyle seyreden motokurye, Kapanyeri Sokak'tan Batur Caddesi'ne çıkmış olan G.Ü. idaresindeki 57 ACC 380 plakalı kamyonetin sağ ön tekerlek bölümüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motokurye hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletin kamyonete çarpması ve motokuryenin yere düşmesi yer aldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGüvenlik3. SayfaOtomobilGüncelSinopKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Fenerbahçe’nin yıldızı baba oluyor Müjdeli haberi duyurdular Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular
Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
20:32
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
20:21
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB’de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB'de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
20:00
Dünya Kupası’nın kahramanıydı Fenerbahçe’nin yıldızı başını yaktı
Dünya Kupası'nın kahramanıydı! Fenerbahçe'nin yıldızı başını yaktı
19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
19:42
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 20:55:40. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei