Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop'taki kaza hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop'taki kaza hakkında açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop'ta meydana gelen kazada 2 hekimin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaza sonucunda 2 hekim ve hizmet aracı şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Bakan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara acil şifalar diledi.

11.06.2024 13:48
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop'taki 2 hekimin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinop'un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise diğer araçtan vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, diğer araçtaki vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop'taki kaza hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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