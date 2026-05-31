Sinop\'ta Lüks Yat Suya Gömdü

Sinop'ta dün gece su almaya başlayan ve yarıya kadar suya gömülen 2 milyar liralık lüks yatın uğradığı zararın boyutu havadan görüntülendi.

Sinop'ta liman mevkiinde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başlayan ve iskelenin arka kısmında yan yatan yabancı bayraklı lüks yat, yarıya kadar suya gömülmüştü. Gündüz olunca ortaya çıkan manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde, yaklaşık 1 milyar 920 milyon lira değerinde olan devasa lüks yatın gövdesinin büyük bir bölümünün su altında kaldığı net bir şekilde gözler önüne serildi. Görüntülerde ayrıca, lüks yatın daha fazla batmasını ve yan yatmasını önlemek amacıyla bölgeye giren dalgıçların tekneye halat bağlama çalışmaları da yer aldı. - SİNOP