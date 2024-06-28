Sinop\'ta Orman Yangını: 3.5 Hektar Alan Zarar Gördü

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Sinop'ta çıkan orman yangınında 3 buçuk hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Korucuk köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Boyabat, Saraydüzü, Durağan ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, İl Özel İdaresi iş makineleri ile Boyabat ve Saraydüzü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP