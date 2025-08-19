Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

SİNOP (İHA) – Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kuşçular köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle saat 17.35 itibarıyla kontrol altına alındı.

Vali Dr. Mustafa Özarslan, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Yangının kontrol altına alınmasında görev alıp çalışan bütün kahraman mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yangına orman işletme ekipleri, belediye itfaiyeleri ve vatandaşlar müdahale etti. - SİNOP