Sinop’taki orman yangını kontrol altına alındı

Sinop'un Gerze ile Boyabat ilçelerini bağlayan kara yolu üzerindeki Derecuma Camii mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Sinop'un Gerze ile Boyabat ilçelerini bağlayan kara yolu üzerindeki Derecuma Camii mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Sinop Belediyesi ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılma riski bulunan alevlerin önüne geçebilmek için bölgede yoğun çalışma yürütüldü.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ormanlık alanda soğutma çalışmalarına başlandı.