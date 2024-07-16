Sinop\'ta Otomobil Şarampole Düştü: 2 Kişi Yaralandı

Sinop'ta 3 metre yükseklikten şarampole düşen ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Türkeli- Ayancık istikametinde otomobiliyle seyir halinde olan Ş.Ö. (73) direksiyon hakimiyetini kaybederek Akçakese Köyü İkisu mevkiine geldiğinde yolun sağ tarafında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole düştü. Yaşanan trafik kazasından sürücü Ş.Ö. ve yolcu E.Ö. (65) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. - SİNOP
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