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Sinop'ta yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sinop'ta yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 134 adet 9 mm çapında fişek, 3 bin 550 euro ve 2 bin TL ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Sinop\'ta yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı
03.01.2024 - 10:57,
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Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, Türkeli ilçesinde ruhsatsız silah satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 134 adet 9 mm çapında fişek, 3 bin 550 euro ve 2 bin TL ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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