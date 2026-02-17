Sinop\'ta AFAD ve itfaiye destekli tatbikat başarıyla tamamlandı

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nde personelin afet hazırlığını ölçmek amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü binasında, AFAD ve belediye itfaiye ekiplerinin desteğiyle düzenlenen tatbikatta sirenlerin çalmasıyla birlikte ekipler harekete geçti. İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan ve yönetim kadrosunun tam katılım sağladığı organizasyonda, bina kısa sürede tahliye edilerek acil durum senaryoları uygulandı.
Sivil Savunma Amiri Hakan Akpınar koordinasyonunda, yönetmelik hükümlerine uygun olarak icra edilen tatbikatta personelin hızı ve koordinasyonu tam not aldı. Tahliyenin ardından ekipler, personele yangın söndürme teknikleri üzerine uygulamalı eğitim verdi. - SİNOP
