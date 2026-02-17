Sinop'ta AFAD ve itfaiye destekli tatbikat başarıyla tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sinop'ta AFAD ve itfaiye destekli tatbikat başarıyla tamamlandı

Sinop\'ta AFAD ve itfaiye destekli tatbikat başarıyla tamamlandı
17.02.2026 07:53  Güncelleme: 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, personelin afet hazırlığını ölçmek amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Tahliye süreci hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlandı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nde personelin afet hazırlığını ölçmek amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü binasında, AFAD ve belediye itfaiye ekiplerinin desteğiyle düzenlenen tatbikatta sirenlerin çalmasıyla birlikte ekipler harekete geçti. İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan ve yönetim kadrosunun tam katılım sağladığı organizasyonda, bina kısa sürede tahliye edilerek acil durum senaryoları uygulandı.

Sivil Savunma Amiri Hakan Akpınar koordinasyonunda, yönetmelik hükümlerine uygun olarak icra edilen tatbikatta personelin hızı ve koordinasyonu tam not aldı. Tahliyenin ardından ekipler, personele yangın söndürme teknikleri üzerine uygulamalı eğitim verdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Sinop, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta AFAD ve itfaiye destekli tatbikat başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Görüntü kutuplardan değil Türkiye’den Kar tüneliyle yaşam koridoru Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru
Yalancı bahar sona eriyor Fırtına yıkacak, gökten çamur yağacak Yalancı bahar sona eriyor! Fırtına yıkacak, gökten çamur yağacak
Dursun Özbek ve Noa Lang’ın beğeni yağan buluşması Dursun Özbek ve Noa Lang'ın beğeni yağan buluşması

08:31
Herkes merakla bekliyor Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:24
Barcelona’ya derbide büyük şok Koltuğunu kaybetti
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
07:34
İstanbul ve Adana’da DAEŞ operasyonu 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
07:25
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu Merve Taşkın’dan iddialara yanıt
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu? Merve Taşkın'dan iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 08:50:01. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta AFAD ve itfaiye destekli tatbikat başarıyla tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.