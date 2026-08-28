Sinop’ta ticari taksiler denetlendi

Sinop'ta zabıta ekipleri, kent genelindeki ticari taksilerin çalışma ruhsatları ile sürücülerin tanıtım kartlarını kontrol etti.

Zabıta ekiplerince kent genelinde faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında taksi sürücülerinin belediye tarafından düzenlenen sürücü tanıtım kartları ile araçların ticari taksi çalışma ruhsatları incelendi.

Ticari Taksi ve Taksi Durakları İşletme Yönetmeliği kapsamında sürücülerin tanıtım kartı, araçların ise çalışma ruhsatı bulundurmasının zorunlu olduğu belirtildi. Ayrıca tanıtım kartı bulunmayan sürücülerin ticari taksilerde çalıştırılamayacağı hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli ve düzenli ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.