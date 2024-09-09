Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sinop\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

09.09.2024 06:06
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Sinop'ta kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat yolu Üzümlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Ü. idaresindeki 34 VM 8851 otomobil, Sinop istikametinden Boyabat istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan H.D, K.Ü, N.Ö, T.Ö olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.D (89) isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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