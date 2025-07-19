Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nurettin A. yönetimindeki 57 DL plakalı otomobil, seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Sedat Ç. idaresindeki 57 HB plakalı otomobil sollama yaptığı sırada çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Nurettin A., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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