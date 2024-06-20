Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bostancılı yolu Perice Konak ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö.'nün kullandığı 34 HHY 958 plakalı otomobil, Bostancılı yoluna çıkışında H.O. idaresindeki 34 UN 6136 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucu 34 HHY 958 plakalı araçta bulunan yolcu S.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonucu yaralı, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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