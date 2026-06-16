Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kuşçular köyü yakınlarında meydana gelen traktör kazası korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, odun taşıma işinin ardından boş olarak geri dönen traktör, Kuşçular köyü merkezine yaklaşık 500 metre mesafedeki Göller mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen traktörde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta Traktör Kazası: Yaralanan Yok - Son Dakika
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