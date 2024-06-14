Sinop'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Sinop'ta uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehir merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üstünde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 56 gram marihuana, 2.24 gram metamfetamin, 1.49 gram kokain, 0.34 gram esrar ve 9 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİNOP