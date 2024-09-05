Sinop\'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Sinop'un Ayancık ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir evde yapılan aramada, 3 kök kenevir bitkisi, 30 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP
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