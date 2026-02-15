Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
15.02.2026 20:36
Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Şubat tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalarda 405,81 gram metamfetamin, 3,09 gram kokain, 7,06 gram esrar, 31,32 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 20 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ecstasy hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 adet pompalı tüfek ile 52 bin 50 TL ve bin 600 dolar nakit para bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 11 şüpheliden 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

19:48
