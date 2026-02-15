Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Şubat tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalarda 405,81 gram metamfetamin, 3,09 gram kokain, 7,06 gram esrar, 31,32 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 20 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ecstasy hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 adet pompalı tüfek ile 52 bin 50 TL ve bin 600 dolar nakit para bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 11 şüpheliden 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız" denildi. - SİNOP