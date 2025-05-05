Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 48,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ile 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 48,91 gram bonzai hammaddesi ile 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİNOP