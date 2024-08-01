Sinop'ta yapılan denetimlerde 37 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinop'ta yapılan denetimlerde 37 şahıs yakalandı

Sinop\'ta yapılan denetimlerde 37 şahıs yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 31 bin 382 şahıs ve 32 bin 529 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 22 adet tabanca, 157 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 30 kök kenevir, 2 gram bonzai, 2 adet dedektör ve 3 adet elektronik eşya ele geçirildi. Ayrıca, 155 umuma açık işyeri kontrolü yapılarak 255 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

01.08.2024 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 31 bin 382 şahıs ve 32 bin 529 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimleri duyurdu. Sinop Valiliği tarafından paylaşılan raporda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde 31 bin 382 şahıs, 32 bin 529 araç sorgulandığı, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandığı belirtildi. Öte yandan, 22 adet tabanca, 157 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 30 kök kenevir, 2 gram bonzai, 2 adet dedektör, 3 adet elektronik eşya ele geçirildi. 155 umuma açık işyeri kontrolü yapılırken organize suçlarla mücadele kapsamında 255 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kenevir, Sinop, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta yapılan denetimlerde 37 şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
22:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas Masada Gazze ve rehine takası vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı
21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
23:24 RAMS Başakşehir, La Fiorita’yı 4-0 yenerek UEFA Konferans Ligi’nde adını bir üst tura yazdırdı RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
22:32 Sevgilisinin başını taşla ezdi 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu Sevgilisinin başını taşla ezdi! 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu
21:44 Gizemli kadın terör estirdi Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü Gizemli kadın terör estirdi! Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü
21:16 Gazeteye ilan verdiler Eski Kayserisporlu Silviu Lung’un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı Gazeteye ilan verdiler! Eski Kayserisporlu Silviu Lung'un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 00:57:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta yapılan denetimlerde 37 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement