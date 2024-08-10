Sinop\'ta yaşlı çifti dolandıran şahıslar yakalandı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak yaşlı çifti dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayancık ilçesinde yaşayan S.D. ve A.D. isimli yaşlı çift, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Şüpheliler, yaşlı çifti sabit hat üzerinden arayarak, "Kimlik bilgileriniz hırsızlık suçunda kullanıldı. Durumu düzeltmek için Jandarma Komutanlığına gelmeniz gerekiyor" diyerek kandırdı. Bu yalan üzerine S.D. evden ayrılırken, ikamette yalnız kalan A.D.'yi ziyaret eden şüpheli evde bulunan değerli eşyaları çaldı. Evden alınan eşyalar arasında 6 adet yarım cumhuriyet altını, 4 adet tam cumhuriyet altını, 1 adet bilezik, 1 adet altın zincir, bin 270 dolar ve 200 euro bulunduğu belirtildi. Olayın ardından Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda S.C.T. ve A.B. isimli şüphelilerin Kastamonu'nun Araç ilçesine kaçtığını tespit etti.

Emniyet güçleri düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak, çalınan altın ve paraları geri aldı. Adli makamlara çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - SİNOP