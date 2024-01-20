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Sinop'un Erfelek ilçesinde bacadan çıkan dumandan şüphelenen mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yıkılmak üzere olan baca kısa sürede onardı.
Erfelek ilçesinde Eski Cami Sokakta bir apartmanın bacası, mahallelinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Yıkılma tehlikesi bulunan bacanın dumanı etrafı yayması sonucu durumdan şüphelenen bina sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacanın temizlik ve onarımını kısa süre yaparak sorunu çözdü. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Yıkılmak Üzere Olan Baca İtfaiye Tarafından Onarıldı - Son Dakika