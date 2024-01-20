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Sinop'ta Yıkılmak Üzere Olan Baca İtfaiye Tarafından Onarıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Yıkılmak Üzere Olan Baca İtfaiye Tarafından Onarıldı

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir apartmanın bacasından çıkan duman, mahalle sakinlerinin endişelenmesine neden oldu. Durumdan şüphelenen mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek baca temizliği ve onarımını gerçekleştirdi.

Sinop\'ta Yıkılmak Üzere Olan Baca İtfaiye Tarafından Onarıldı
20.01.2024 - 13:42,
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Sinop'un Erfelek ilçesinde bacadan çıkan dumandan şüphelenen mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yıkılmak üzere olan baca kısa sürede onardı.

Erfelek ilçesinde Eski Cami Sokakta bir apartmanın bacası, mahallelinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Yıkılma tehlikesi bulunan bacanın dumanı etrafı yayması sonucu durumdan şüphelenen bina sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacanın temizlik ve onarımını kısa süre yaparak sorunu çözdü. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Yıkılmak Üzere Olan Baca İtfaiye Tarafından Onarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta Yıkılmak Üzere Olan Baca İtfaiye Tarafından Onarıldı - Son Dakika
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