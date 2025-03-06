Sinop'taki Heyelan: 2 Ev Yıkıldı, Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika
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Sinop'taki Heyelan: 2 Ev Yıkıldı, Yaşlı Çift Kurtarıldı

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Sinop'ta meydana gelen heyelanda 2 ev ve 1 ahır yıkıldı, enkaz altında kalan yaşlı çift kurtarıldı.

06.03.2025 08:57
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Sinop'taki heyelan bölgesi böyle görüntülendi

Sinop'taki heyelanda 2 ev ve 1 ahır yıkıldı, enkaz altında kalan 2 kişi kurtarıldı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 ev ve 1 ahır yıkıldı. Enkaz altında kalan yaşlı çift, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Heyelan bölgesi havadan görüntülendi.

Türkeli Düz köyü Merkez Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında heyelan meydana geldi. Karların erimesiyle kayan dev toprak parçası, 2 ev ve 1 ahırı önüne katarak sürükledi. Evlerde bulunan 4 kişiden 2'si kendi imkanları ile kurtulurken, yaşlı karı-koca ise enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, enkaz altındaki yaşlı çift 3,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve diğer yetkililer bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Açıklama yapan Vali Özarslan, heyelanda 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğünü, iki evde 4 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığını, geri kalan karı-kocanın da 3,5 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Vali Özarslan, yaralı çifti Ayancık Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbiri aldı. Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi. Görüntülerde, dev toprak kitlesinin kayarak evleri sürüklediği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'taki Heyelan: 2 Ev Yıkıldı, Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika

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