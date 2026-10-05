Sinop Türkeli\'de otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

Sinop Türkeli'de otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangında aracın motor kısmı tamamen yandı. Olayın bildirilmesi üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti; otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangında aracın motor kısmı tamamen yanarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kayabaşı Köyü Örenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ş.'ye ait 55 ABT plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.
Yangını fark eden sürücü aracı durdururken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında otomobilin motor bölümü tamamen yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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