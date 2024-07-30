Sinop Türkeli'de Yol Yapım Şirketine Ait Servis Otobüsü Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinop Türkeli'de Yol Yapım Şirketine Ait Servis Otobüsü Devrildi

Sinop Türkeli\'de Yol Yapım Şirketine Ait Servis Otobüsü Devrildi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kuşçular köyünde, yol yapım şirketine ait servis otobüsü seyir halindeyken yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç, iş makinesi yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayın daha büyük bir faciaya dönüşmemiş olması çevredeki vatandaşlar tarafından rahat bir nefes alınmasını sağladı.

30.07.2024 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yol yapım şirketine ait servis otobüsü devrildi.

İlçeye bağlı Kuşçular köyünde meydana gelen kazada, yol yapım şirketine ait servis otobüsü seyir halindeyken iddiaya göre yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından araç, iş makinesi marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmemiş olmasından dolayı derin bir nefes aldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Türkeli, Sinop, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop Türkeli'de Yol Yapım Şirketine Ait Servis Otobüsü Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
06:59 Maduro’nun yeniden kazandığı seçimin sonuçları Venezuela’yı yangın yerine çevirdi Maduro'nun yeniden kazandığı seçimin sonuçları Venezuela'yı yangın yerine çevirdi
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
04:55 Özel’den TBMM’den geçen başıboş köpek düzenlemesine ilk yorum: Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz Özel'den TBMM'den geçen başıboş köpek düzenlemesine ilk yorum: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
01:20 Kayseri’de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü
22:06 Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 09:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop Türkeli'de Yol Yapım Şirketine Ait Servis Otobüsü Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement