Sinop\'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında 2 ev kül oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde iki ev çıkan yangında kül oldu.
Sinop'un Ayancık ilçesi Erikli köyünde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, yan tarafta bulunan eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 2 ev yanarak kül oldu.
Yangının sobadan kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor. - SİNOP
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