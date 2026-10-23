Şiran\'da iki köyde jandarma aramasında ruhsatsız silah ve kaçak alkol bulundu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı İnözü ve Belen köylerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mühimmat, kaçak alkol ve elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Şiran ilçesine bağlı İnözü köyünde B.Ş. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararı ile şüphelinin evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 8 adet 9 mm çapında fişek, 45 adet 7.65 mm çapında fişek ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bir diğer operasyonda ise, Şiran ilçesine bağlı Belen köyünde ikamet eden M.Z.'nin evinde kaçak maddeler bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin söz konusu ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 13 litre el yapımı alkol, 20 litre etil alkol, 11 adet elektronik sigara tütünü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli B.Ş. ve M.Z. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.