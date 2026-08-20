Sırbistan, Orman Yangınları için Rusya'dan Uçak İstedi - Son Dakika
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Sırbistan, Orman Yangınları için Rusya'dan Uçak İstedi

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Sırbistan, AB'nin yetersizliği nedeniyle Rusya'dan IL-76P yangın söndürme uçağı talep etti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yeterli kapasitede bir yangın söndürme uçağı tedarik edememesi sonucu orman yangınlarıyla mücadelede Rusya'dan yardım istediğini açıkladı. Rusya, Sırbistan'a 42 tona kadar su bırakabilen IL-76P tipi yangın söndürme uçağı gönderdi.

Sırbistan'da orman yangınları haftalardır sürüyor. Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin yeterli kapasitede bir yangın söndürme uçağı sağlayamaması üzerine Rusya'dan yardım istendiği ifade edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir IL-76P tipi yangın söndürme uçağı, çarşamba akşamı güneydeki Niş kentine indi. Rus uçağı, haftalardır devam eden Deliblatska Pescara doğal koruma alanındaki orman yangınıyla mücadele etmek üzere göreve başladı. İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi Başkanı Luka Causic yaptığı açıklamada, "AB içinde bu kapasitede hiçbir yangın söndürme uçağı bulunmadığı göz önüne alındığında, gelen Rus uçakları yangınlarla mücadele kapasitemizi önemli ölçüde güçlendirecektir" dedi.

Il-76, en şiddetli yangınlara 42 tona kadar su bırakabiliyor.

Avrupa'nın yangın söndürme kaynakları azaldı

AB üyesi olmayan Sırbistan, birliğin Sivil Koruma Mekanizması kapsamında acil AB yardımına erişebiliyor. Belgrad, mekanizma kapsamında İspanya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için bir yangın söndürme helikopteri ve acil müdahale ekibi göndermişti, ancak Avrupa genelindeki orman yangınları AB kaynaklarını tüketti.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Sırbistan, 3. Sayfa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sırbistan, Orman Yangınları için Rusya'dan Uçak İstedi - Son Dakika

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