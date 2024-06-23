Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan yangın yeniden başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan yangın yeniden başladı

Şırnak\'ın İdil ilçesinde çıkan yangın yeniden başladı

İdil ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı ve 7 köyü etkilemeye devam ediyor. Söndürme çalışmaları sürüyor.

23.06.2024 06:40  Güncelleme: 06:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. 7 köyü etkileyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İdil ilçesi Suriye sınırında dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın rüzgarın etkisiyle tekrar başladı ve kısa sürede büyüyerek çevresindeki 7 köyü etkiledi.

İdil Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak, İdil, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan yangın yeniden başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 İsrail’de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek İsrail'de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek
22:33 Ünlü iş insanı Vedat Aşçı’nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı Ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı
21:46 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm
21:19 HDP’li Ferhat Encü’den skandal paylaşım Portekiz’i Kürtçe sözlerle tebrik etti HDP'li Ferhat Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
20:28 Diyarbakır’daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında can vermiş Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında can vermiş
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
23:53 Romanya’yı 2-0 yenen Belçika, EURO 2024’teki ilk galibiyetini aldı Romanya'yı 2-0 yenen Belçika, EURO 2024'teki ilk galibiyetini aldı
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
22:54 Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü
22:27 Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok
22:09 Tokat’ta düğünde atılan havai fişekler kuru otları tutuşturdu Tokat'ta düğünde atılan havai fişekler kuru otları tutuşturdu
20:35 A Milli Takımımız, Portekiz’e 3-0 yenildi A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi
19:45 Portekiz karşısında dağıldık resmen Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
19:38 Sivas’ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü Sivas'ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 07:20:42. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan yangın yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement