Şırnak\'ta 1 kg Skunk Ele Geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Şırnak Sanayi Arama Noktası'nda durdurulan bir araçta yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 23 Haziran 2026 günü saat 10.30 sıralarında, 33 plakalı bir araç ekiplerce durduruldu. Araçta bulunan Y.G. isimli şüpheli gözaltına alınırken, hassas burunlu narkotik detektör köpeği eşliğinde yapılan aramada 2 parça halinde yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - ŞIRNAK