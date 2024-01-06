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Şırnak'ta 2023 yılında 390 araca 50 milyon 147 bin lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Şırnak'ta 2023 yılında 390 araca 50 milyon 147 bin lira cezai işlem uygulandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik birimleri tarafından 2023 yılında Şırnak'ta bin 9 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 911 kişi yaralandı. 6 bin 700 sürücüye 42 bin lira, 390 araca ise 50 milyon 147 bin 788 lira cezai işlem uygulandı.

Şırnak\'ta 2023 yılında 390 araca 50 milyon 147 bin lira cezai işlem uygulandı
06.01.2024 - 22:54,
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Şırnak'ta 2023 yılında 390 araca 50 milyon 147 bin lira cezai işlem uygulandı

Bin 9 trafik kazasında 6 kişi öldü, 911 kişi yaralandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik birimleri tarafından 2023 yılı boyunca kent genelinde 6 bin 700 sürücüye 42 bin lira, 390 araca ise 50 milyon 147 bin 788 lira cezai işlem uygulandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında kent genelinde yapılan trafik denetlemeleri ve trafik kazaları bilançosu açıklandı.

Kent genelinde bin 9 trafik kazası meydana gelirken, 6 ölümlü, 546 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 911 kişinin yaralandı.

Ekipler tarafından kent genelinde 429 bin 871 araç denetlendi. 6 bin 700 sürücüye 42 bin lira, 390 araca 50 milyon 147 bin 788 lira cezai işlem uygulandı. 825 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 2023 yılında 390 araca 50 milyon 147 bin lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika


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