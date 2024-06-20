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Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, atak taarruz helikopterleri, J- SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.