Şırnak\'ta 86 Kilo Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şırnak'ta polis ekiplerince durdurulan araçta 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Köy Hizmetleri Polis Noktasında, Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) ile durumu şüpheli görülen araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçtaki M.E., H.K. ve Ş.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK