Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 2 Yaralı

Şırnak\'ta Askeri Araç Devrildi: 2 Yaralı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.01.2025 13:50
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 asker yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Haburiki ve Yekmal köyü arasında bulunan Dağdibi köy yolu ayrımında yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle askeri araç devrildi. Kazada 2 asker yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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